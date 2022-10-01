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Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı

Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı

Mezuniyet töreninde Kerkük Zindanı türküsünü seslendiren kadın astsubay ve ona enstrümanları ile eşlik eden astsubayların performansı, büyük beğeni topladı.