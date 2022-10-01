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    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı

    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı

    Mezuniyet töreninde Kerkük Zindanı türküsünü seslendiren kadın astsubay ve ona enstrümanları ile eşlik eden astsubayların performansı, büyük beğeni topladı.
    • 01.10.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 12:49
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    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde, kadın bir astsubay Kerkük Zindanı türküsünü seslendirdi.

    Astsubayın sesi ile dikkat çektiği o anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

    Mezun subay ve astsubayların gurur gününde seslendirilen türkü, kulakların pasını sildi.

    Sosyal medya kullanıcılarından tam not

    14 Temmuz 1959’da yaşanan Türkmen katliamlarını konu alan türkünün astsubay tarafından seslendirilmesi, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

    Kadın astsubayın sesi ve orkestradaki diğer astsubayların performansı büyük beğeni topladı.

    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı VİDEO

    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı #1

    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı #2

    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı #3

    Kerkük Zindanı türküsünü söyleyen astsubay beğeni topladı #4


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