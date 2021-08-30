Kesinleşti, imzalar atıldı! Berkay Ateş Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Berkay Ateş dahil oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonda yeni oyuncularla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı dizinin çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanıyor.

Her hafta çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken projeye bir isim daha katıldı.

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ DİZİSİNE DAHİL OLDU

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu diziye, son olarak ''Alev Alev'' dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Berkay Ateş dahil oldu.

Medyapım, güzel haberi, sosyal medya hesabından ''Şahane bir haberimiz var.'' başlığı ile duyurdu. 15 Eylül tarihinde 32. bölüm ile birlikte yeniden ekranda olması da beklenen dizinin sıkı takipçileri, bu habere oldukça sevindi.

BERKAY ATEŞ DİZİ KARİYERİ VE SİNEMA KARİYERİ

Berkay Ateş, Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Vahide Perçin, Can Nergis, Beren Gökyıldız ve Nazlı Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı ''Anne'' dizisinde Cengiz Yıldız karakterine hayat vermiştir.

Kanal D’de yayınlanan başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Ömer Berk Cankat’ın paylaştığı ''Gülizar'' filminde Fettah karakterini oynamıştır.

2018 yılı itibarıyla fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılan Ateş, son olarak Show TV'de yayınlanan ''Alev Alev'' dizisinde izleyiciyle buluşmuştur.

Film kariyerine ilk olarak 2013 yılında başrolünde Nihan Belgin ve Umut Beşkırma'nın yer aldığı ''Yarım Kalan Mucize'' filmi ile adım atmıştır.

2015 yılında Emin Alper'in yazıp yönettiği, başrolünü Mehmet Özgür ile paylaştığı Abluka filmde yer almış ve bu film Uluslararası Altın Koza'da en iyi film ödülünü almıştır.

Berkay Ateş, 2015 yılında 22. Altın Koza Film Festivali'nde ''Umut Veren Genç Erkek Oyuncu'' ödülünü almaya hak kazanmıştır.