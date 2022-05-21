'Keşke hiç giymeseydin' Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı...

'Keşke hiç giymeseydin' Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı...

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, altın rengi dekolteli elbisesiyle karelerini paylaştı. Genç fenomenin cesur kombini, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan ancak sosyal medya ile birlikte yolunu değiştiren Sibil Çetinkaya, Instagram'da adından söz ettiriyor.

Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, hızla takipçi sayısını yükseltti.

Lifestyle içerikleriyle binlerce takipçiye ulaşan genç fenomen, YouTube'da vloglar da yayınlıyor.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, gösterişli yaşantısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları

Uzun boyu ve fiziği ile cesur kombinler yapan Sibil Çetinkaya, son kareleriyle görenleri büyüledi.

Sibil Çetinkaya, derin göğüs dekolteli takımıyla poz verdi, takipçilerinden tam not aldı.

Cesur pozlarına Instagram hesabından yayınlayan fenomen, fiziğini gözler önüne sermekten çekinmiyor.