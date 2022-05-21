Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
473.161
-2.45%
BTXN Coin
13.27
0.07%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    'Keşke hiç giymeseydin' Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı...

    Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, altın rengi dekolteli elbisesiyle karelerini paylaştı. Genç fenomenin cesur kombini, takipçilerinin beğenisini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Keşke hiç giymeseydin' Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı...

    Oyuncu olma hayaliyle yola çıkan ancak sosyal medya ile birlikte yolunu değiştiren Sibil Çetinkaya, Instagram'da adından söz ettiriyor.

    Medya ve oyunculuk alanında eğitimler aldıktan sonra sosyal medyaya ilgisini yoğunlaştıran Sibil Çetinkaya, hızla takipçi sayısını yükseltti.

    Lifestyle içerikleriyle binlerce takipçiye ulaşan genç fenomen, YouTube'da vloglar da yayınlıyor.

    Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor.

    Hayatını takipçileriyle paylaşan 28 yaşındaki ünlü fenomen, gösterişli yaşantısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Sibil Çetinkaya'nın cesur pozları

    Uzun boyu ve fiziği ile cesur kombinler yapan Sibil Çetinkaya, son kareleriyle görenleri büyüledi.

    Sibil Çetinkaya, derin göğüs dekolteli takımıyla poz verdi, takipçilerinden tam not aldı.

    Cesur pozlarına Instagram hesabından yayınlayan fenomen, fiziğini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

    Keşke hiç giymeseydin Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı... #1

    Keşke hiç giymeseydin Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı... #2

    Keşke hiç giymeseydin Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı... #3

    Keşke hiç giymeseydin Fenomen Sibil Çetinkaya sütyensiz kombiniyle güneş banyosu yaptı... #4


    İlginizi Çekebilir

    Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama
    Dünya

    Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Yasak Elma 143. bölüm fragmanı: Endo ve Yıldız yeniden kanka oldu! İntikam ateşi yansın bakalım..
    Medya

    Yasak Elma 143. bölüm fragmanı: Endo ve Yıldız yeniden kanka oldu! İntikam ateşi yansın bakalım..

    Görüş Bildir