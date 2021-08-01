Kevin Durant, Zehra Güneş'i takibe aldı

Olimpiyatlarda büyük bir başarı göstererek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş’i NBA'in yıldız isimlerinden Kevin Durant takip ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş, performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

1999 doğumlu milli sporcu, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyada gündem yaratan Zehra Güneş, dünyaca ünlü bir sporcunun da dikkatinden kaçmadı.

KEVIN DURANT, YAKINDAN TAKİP EDİYOR

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant'ın, Güneş'i yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki yıldız basketbolcu, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'i takip etmeye başladı.

Güzel oyuncu da 700 bin takipçili hesabından futbolcuyu takibe aldı.

22 YAŞINDA ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU KARİYER

Türkiye'de VakıfBank forması giyen Zehra Güneş, genç yaşına rağmen birçok önemli başarıya imza atmayı başardı.

22 yaşındaki milli voleybolcu, VakıfBank ile 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.