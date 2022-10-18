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    Kevin Spacey: Babam neo-Nazi'ydi

    Hakkında devam eden cinsel istismar davasında kendini savunan ünlü aktör Kevin Spacey, babasının neo-Nazi olduğunu, ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:42
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    Kevin Spacey: Babam neo-Nazi'ydi

    Dünyaca ünlü Oscar ödüllü ünlü aktör Kevin Spacey'nin cinsel istismar davası devam ediyor.

    Spacey, İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamaları ile gündeme gelmiş ve iddiaları reddetmişti.

    Ünlü aktörün 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

    Spacey, 1980'li yıllarda 14 yaşındaki Anthony Rapp'e cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyor.

    Kevin Spacey: Babam neo-Nazi ydi #1

    Mahkemede iddiaları reddetti

    Dün New York'ta devam eden duruşmada Spacey, saldırı suçlamalarıyla ilgili kendisini savundu.

    Spacey, savunmasını yapmak üzere mahkemede kürsüye çıkan House of Cards yıldızı, şu anda Star Trek: Discovery'de oynayan 51 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'e karşı uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasını reddetti.

    Rapp’in, Spacey’yi cinsel istismarla suçladığı dönemdeki yaşı 14’tü.

    Spacey, ayrıca eski film koordinatörü Andre Holzman'ın da 1980’li yıllarda olduğunu öne sürdüğü benzer iddialarını da yalanladı.

    Kevin Spacey: Babam neo-Nazi ydi #2

    "Babam neo-Nazi'ydi"

    Spacey, mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlattı.

    Ailesi tarafından ırkçı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklayan Spacey, “Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Nazi'ydi” dedi.

    Amerikalı aktör, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini anlattı.

    “Bunları kamu önünde hiç konuşmadım” diyen Spacey, “Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı” diye konuştu.

    Kevin Spacey: Babam neo-Nazi ydi #3


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