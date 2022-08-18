Khabene Serigne Lame, İtalyan vatandaşlığını aldı

148 milyonu geçen takipçi sayısı ile TikTok’ta fenomen olan Senegal doğumlu 22 yaşındaki Khabene Serigne Lame, uzun süredir beklediği İtalyan vatandaşlığını aldı.

TikTok’ta oldukça popüler olan Senegal doğumlu 22 yaşındaki Khabene Serigne Lame isimli sosyal medya fenomeni, uzun yıllardır beklediği İtalyan vatandaşlığını, ikametinin bulunduğu Torino yakınlarındaki Chivasso'da belediye meclisinde düzenlenen törenle yemin ederek aldı.

Koronavirüs döneminde yaptığı kısa ironik videolarla ünlenen Lame, haziran ayında La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, 21 yıldır yaşadığı İtalya'da eğitim öğrenim de görmesine rağmen halen vatandaşlık alamamasını eleştirmişti.

“Kendimi İtalyan hissediyordum”

Tiktok uygulamasında 148 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Lame’nin çıkışı sonrasında, İçişleri Bakan Yardımcısı Carlo Sibilia, Twitter'den Lame'nin kısa süre içinde vatandaşlık hakkı elde edeceğini belirtmişti.

AA’nın haberine göre; törende duygularını ifade eden, "Ben bugünden önce de herkes gibi kendimi İtalyan hissediyordum. Yemin etmek, büyük bir sorumluluk." dedi.

İtalya’da vatandaşlık yasaları

Avrupa'da vatandaşlık verme süresi uzun ülkeler arasında yer alan İtalya’da vatandaşlık yasalarının sıkı olması ara ara tartışma konusu oluyor. İtalya'da göçmenlerin çocukları ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor ve genellikle bu sürecin sonuçlanması 2 ila 4 yıl sürüyor.

Ülkede son olarak Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, 12 yaşından önce yerleşen ve en az 5 yıl burada eğitim görenlerin vatandaşlık almasını sağlayan yasa tasarısı "Ius Scholae"yi gündemine almış ancak temmuz ayında çıkan siyasi kriz hükümetin istifasıyla sonuçlanınca, tasarının tartışılması da gündemden düşmüştü.