Kibariye'nin sahnede eteği uçuştu, zor anlar yaşadı! Eşi Ali Küçükbalçık bakın nasıl müdahale etti

Kibariye'nin sahnede eteği uçuştu, zor anlar yaşadı! Eşi Ali Küçükbalçık bakın nasıl müdahale etti

Şarkıcı Kibariye, Kuşadası'nda sahne aldığı sırada rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kibariye'nin uçuşan eteğinden rahatsız olan eşi Ali Küçükbalçık, oldukça değişik bir çözüm buldu.

Ünlü şarkıcı Kibariye, 1999 yılında kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye, şimdilerde torun büyütüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşımla ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan ünlü şarkıcı, tepki çekmişti.

Şarkıcı Kibariye, Kuşadası'nda sahne aldığı sırada rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Sık sık ihanet iddialarıyla gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık ise Kibariye'nin uçuşan eteğinden rahatsız olunca değişik bir çözüm buldu.

RÜZGAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Şarkıcı Kibariye, Kuşadası'nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, oldukça zor anlar yaşadı.

2. Sayfa'nın haberine göre; 60 yaşındaki sanatçı, eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine değişik bir yönteme başvurmak zorunda kaldı.

BELİNE MASA ÖRTÜSÜ BAĞLADI

Küçükbalçık, Kibariye'nin eteğinin açılmasını önlemek için şarkıcının beline masa örtüsünü bağlattı. Kibariye, konserine belindeki masa örtüsüyle devam etti.

İşte Kibariye’nin sahnedeki ilginç görüntüsü…

BİR KADINLA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz haftalarda Kibariye'nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Bodrum'da vereceği konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Kibariye, bu görüntüler için "Bu bizim sorunumuz" karşılığını vermiş ve "Biz evimizde hallediyoruz..." demişti.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Şarkıcı, "Ben onu çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Birbirimizle çok güzel zaman geçiriyoruz. Kıskananlar çatlasın" ifadelerini kullanmıştı.

Daha öncesinde Kibariye iddialara ilişkin olarak, "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum..."





"GÖZÜMLE GÖRÜRSEM İŞLER DEĞİŞİR"

"Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir..."

"Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam." şeklinde konuşmuştu.