Kıbrıs şivesiyle MasterChef'e damga vurmuştu! Tanya'nın son görüntüsü 'Yok artık' dedirtti

MasterChef yarışmasından elendikten sonra Kıbrıs'a geri dönen Tanya Kilitkayalı, 10 kilo birden aldı. Genç aşçının son halin gören sosyal medya takipçileri, "Sana ne oldu?" demeden edemedi.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında, sezon tamamlanmak üzere.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunduğu yarışma, uzun bir süredir devam ediyor.

Her sene farklı isimleri ağırlayan yarışmada, bazı yarışmacılar ön plana çıkıyor ve sosyal medya üzerinden tanınma şansı elde ediyor.

Bu öne çıkan ve konuşması ile dikkati çeken Tanya Kilitkayalı, diğer bir yarışmacı olan Uğur'la aşk yaşamaya başladı.

İkili yarışmanın ardından KIbrıs'a gidererek yeni bir mekan açtı ve yeteneklerini Kıbrıslılar için sergilemeye başladı.

Yarışmadan sonra sadece sosyal medya üzerinden aktif olan Tanya Kilitkayalı, aldığı 10 kilo ile gündem oldu.

Yarışmacının 10 kilo almış halini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemezken, yorum yapmayı ise ihmal etmedi.

TANYA KİLİTKAYALI'NIN KİLOLU HALİ OLAY OLDU

MasterChef 2020'nin yarışmacıları arasında yer alan ve başarılı grafiği ile beğenilen Tanya Kilitkayalı, yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti.

Sık sık yaptığı yemekleri ve gezdiği yerleri paylaşan Tanya, kilolu hali ile şoke etti. Gelen yorumlara daha fazla dayanamayan yarışmacı, 10 kilo birden aldığını söyledi.

Yarışmacının takipçileri ise "Eski haline geri dön. Sana ne oldu Tanya?" yorumlarında bulundu.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan restoranda çalışıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Kilitkaya, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak meslek hayatını sürdürüyor.