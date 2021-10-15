Kıbrıs Zafere Doğru yeni sezon kadrosu göz kamaştırdı! İşte kadroya dahil olan isimler

TRT 1'in tarih temalı dizisi Kıbrıs Zafere Doğru, bu akşam ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi, kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllarda yaşadığı baskı ve zulme karşı ortaya koyduğu varoluş mücadelesini konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı Kıbrıs Zafere Doğru olarak değiştirilmişti.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin ikinci sezonu için nefesler tutuldu.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru, bu akşam ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ve Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan hikayesini ekranlara getirecek olan dizinin kadrosuna yepyeni isimler dahil oldu.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KADROSUNA KATILAN İSİMLER

Kıbrıs Zafere Doğru, bu akşam başlayacak olan ikinci sezonunda kadrosuna kattığı yeni isimlerle izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs'ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geleceği yeni sezonuna, genç oyuncu Mehmet Aykaç ''Erdil'', Tekin Temel ''Ali Rıza Vuruşkan'', Musab Ekici ''Kurtcebe'' ve Metin Büktel ise ''Gazeteci'' rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu.