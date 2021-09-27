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    Kıbrıs Zafere Doğru'dan ilk tanıtım: Savaş sahneleri nefes kesti

    TRT'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı Kıbrıs Zafere Doğru olurken, yeni sezon tanıtımı ise yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda savaş sahneleri izleyenleri heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 18:04
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    Kıbrıs Zafere Doğru'dan ilk tanıtım: Savaş sahneleri nefes kesti

    Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.

    Yeni sezona girmeden önce adı değişen dizi, TRT ekranlarında yeniden boy göstermeye hazırlanıyor.

    Yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli olmazken, yayınlanan fragman izleyicilerin heyecanlanmasına neden oldu.

    Yayınlanan tanıtımda; savaş sahnelerinin yanı sıra, "Erenköy'de ortalık mahşer günüdür. Her yerde patlayan mermilerin, havan toplarının kara dumanları.." sözleri dikkati çekti.  İşte Kıbrıs Zafere Doğru'dan ilk tanıtım..

    Kıbrıs Zafere Doğru'dan ilk tanıtım İZLE

     

    Kıbrıs Zafere Doğru dan ilk tanıtım: Savaş sahneleri nefes kesti #1

    ''ERENKÖY DİRENİŞİ VE CENGİZ TOPEL'" YENİ SEZONDA

    Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıyacağı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılacak.

    Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirilecek.

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