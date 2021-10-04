Kıbrıs Zafere Doğru'nun ikinci sezon yayın tarihi belli oldu! İşte nefes kesen 2. tanıtım

Kıbrıs Zafere Doğru'nun ikinci sezon yayın tarihi belli oldu! İşte nefes kesen 2. tanıtım

Eski adı Bir Zamanlar Kıbrıs olan TRT 1'in tarih temalı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden nefes kesen 2. tanıtım yayınlandı. Tanıtımla birlikte sevilen dizinin ikinci sezon yayın tarihi de belli oldu.

Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllarda yaşadığı baskı ve zulme karşı ortaya koyduğu varoluş mücadelesini konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin adı Kıbrıs Zafere Doğru olarak değiştirilmişti.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin ikinci sezonu için nefesler tutuldu.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in üstlendiği Kıbrıs Zafere Doğru'nun 2. sezon 2. tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Kıbrıs Zafere Doğru 2. Tanıtım İZLE

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 15 EKİM CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Yayınlanan ikinci tanıtımla birlikte merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Fragmana göre Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, 15 Ekim Cuma günü ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarında yerini alacak.

Reyting rekormteni dizi, yeni sezonda Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'ni ve Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan hikayesini ekranlara getirecek.

İkinci sezonunda tarihi gerçekler çerçevesinde, Erenköy Direnişi'nin ekrana geleceği dizinin yeni tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlanan tanıtımda Erenköy'ün düşmemesi için verilen zorlu mücadele ekrana geldi.