Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı! Hastaneye kaldırılan Nil Burak'ın sağlık durumu nasıl?

Konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanan Nil Burak'ın sağlık durumu merak ediliyor. Hayranları, "Nil Burak nasıl? Nil Burak iyileşti mi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Nil Burak'ın sağlık durumu

Usta sanatçı Nil Burak, konser için Kıbrıs'a gitti. Burak, konser öncesi şiddetli karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nil Burak, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle acil ameliyata alındı.

Bunun akabinde, "Nil Burak nasıl? Nil Burak iyileşti mi? soruları gündeme geldi.

Peki, "Nil Burak nasıl? Nil Burak iyileşti mi? İşte detaylar...

NİL BURAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

2,5 saat süren bir operasyon geçiren Kıbrıslı sanatçının ince bağırsaklarından, 50 santim bir bölüm alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren Nil Burak'ın tedavisi yoğun bakımdan devam ediyor.

NİL BURAK KİMDİR?

Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefke’de üç kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Asıl adı Pembe Nihal Munsif’dir.

Nil Burak, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği’nin korosunda şarkı söylemeye başladı. Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. 1963 yılında Rumların saldırılarından kaçan Burak ve ailesi, Lefkoşa’da bir ailenin yanına sığındı.

Londra’da, amatör olarak Londra Gallipoli Restaurant’ta sahneye çıktı. 1969 yılında Ankara’da İngiliz sefaretinde sekreter olarak çalıştı. Bu arada görücü usulü bir evlilik yaptı ancak 1971 yılında boşandı.

1975 yılında tatil amacıyla Türkiye'ye gelen Burak, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Playboy’da, gelen davet üzerine sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. Herkesin dikkatini çeken ve çok beğenilen Nihal Munsif’in sahne ismi o gece, Zeki Müren tarafından Nil Burak olarak değiştirilmiştir.