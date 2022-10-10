Muhabir, Ukrayna'da olan biteni anlatırken, bombardıman anına tanıklık etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana geniş çaplı patlamalarla sarsıldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen füzeli saldırılar nedeniyle meydana gelen yangınlardan çıkan dumanlar Kiev'i kapladı.

Canlı yayında saldırı anı

Kiev'den canlı yayın yapan BBC muhabiri Hugo Bachega, saldırı anına tanıklık etti.

Savaş uçağı sesi duyan Bachega, önce arkasına baktı, patlamanın yaşanmasıyla birlikte de yerinden fırladı. Paniğe kapılan Bachega, kameraya yansıdı.

Ukrayna: Ruslar saldırı düzenledi

Ukraynalı yetkililer, saldırının Rus ordusu tarafından yapıldığını açıkladı. Patlamalar nedeniyle can kayıplarının ve yaralanmaların olduğu duyuruldu.

Kiev'e saldırı anı, BBC yayınına yansıdı ViDEO