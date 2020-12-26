Kılıçdaroğlu'ndan Olay TV paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV'nin kapatılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Olay TV'nin ekranlarını karatması sonrası muhalefet, hükümeti baskı kurmakla suçladı.

KILIÇDAROĞLU: "AYDINLIĞI MUTLAKA GETİRECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV'nin kapatılması nedeniyle Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor. Aydınlığı mutlaka getireceğiz!"

CHP'NİN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ANLAYIŞI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, basına yönelik her türlü baskıya karşı olduklarını söylemesi güzel bir temenni gibi dursa da, partisine mensup bazı siyasetçilerin söylemleri ve eylemleri, CHP'nin sahiplendiği ilkelerle çelişiyor.

GÜRSEL TEKİN, "GAZETELERE EL KOYACAĞIZ DEMİŞTİ"

2015 yılında CHP Genel Sekreterliği görevinde olan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu hakkında bazı medya organlarında çıkan haberlere tepki göstererek, şunları söylemişti:

"Şimdi de Kılıçdaroğlu için yazıyorlar. Kılıçdaroğlu cam gibidir. Ama Davutoğlu’na, AKP’lilere bakın, nereden bakarsanız bakın kirliliği görürsünüz. 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır.

"İŞADAMLARINA HESAP SORACAĞIZ"

Sadece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün iş adamlarından hesabını soracağız."

Gürsel Tekin: 8 Haziran'da o gazetelere el koyacağız-haber için tıklayın

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