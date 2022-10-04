Petrol
90.69
2.06%
Euro
18.41
1.00%
Dolar
18.5359
-0.08%
Altın
1.019
0.56%
Borsa
3459
0.00%
Bitcoin
372.461
3.06%
BTXN Coin
11.04
7.08%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı

    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı

    Gazeteci Orhan Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' diye bir ifadesi olmadığını söyledi. Onur Erim'den, Bursalı'ya CHP Lideri'nin kendi sözleriyle cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programının bu sabahki konukları gazeteci Orhan Bursalı ve siyaset bilimci ve yazar Onur Erim oldu.

    Programda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vereceklerini duyurması ele alındı.

    CHP Lideri'nin sözlerini değerlendiren Onur Erim, Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' ifadesini hatırlattı.

    "Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum"

    O esnada Orhan Bursalı araya girerek, "Ben Kılıçdaroğlu’nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum. Başka CHP’liler söylemiş olabilir ama Kılıçdaroğlu baştan beri türbanla bir sorunu olmadığını söyleyen birisi." dedi.

    Bursalı'nın sözleri sonrası Onur Erim, Kılıçdaroğlu'nun o ifadelerini canlı yayında açtı.

    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı

    Programın kaydını canlı yayında açtı

    "Ben desteksiz atmam Orhan Bey buyrun." diyerek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinleten Erim, Bursalı'yı köşeye sıkıştırdı.

    Bursalı ise, "Ama orada söylediği başka bir bağlamdı orada." diyerek CHP Lideri'nin ifadesini savunmaya çalıştı.

    Erim ise Orhan Bursalı'nın sözlerine, "Ne bağlamı ya türbandan bahsediyorlar işte. Bu kadar da yapmayın Orhan Bey." yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı #1

    Kılıçdaroğlu nun başörtüsüyle ilgili sözleri canlı yayında hatırlatıldı #2


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Çorum’da, dede vasiyeti ile 5 gün düğün yaptılar
    3. Sayfa

    Çorum’da, dede vasiyeti ile 5 gün düğün yaptılar

    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı
    Gündem

    İzmir'de rakı masasında Kur’an-ı Kerim’i yakanlar yakalandı

    Görüş Bildir