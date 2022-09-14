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    Kılıçdaroğlu’nun ‘Sakarya Muharebesi’ gafı sosyal medyada yankı buldu

    Kılıçdaroğlu’nun “Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir” gafı sosyal medyada gündem oldu.
    • 14.09.2022 - 12:39
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    Kılıçdaroğlu’nun ‘Sakarya Muharebesi’ gafı sosyal medyada yankı buldu

    Biz dizi program çerçevesinde dün Sakarya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda partisinin grup toplantısına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, Ankara sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyleyerek bir gafa daha imza attı.

    "Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir"

    Kılıçdaroğlu, “Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir." dedi.

    Gaf, sosyal medyada gündem oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi gafı

    İnce'den eleştiri geldi

    İHA'ya göre; öte yandan, gafı sosyal medya hesabından yorumlayan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce de, "Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sakarya Melhame-i Kübrası' diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli mücadelemizin başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum." paylaşımında bulundu.

    Kılıçdaroğlu’nun ‘Sakarya Muharebesi’ gafı sosyal medyada yankı buldu #1

    Kılıçdaroğlu’nun ‘Sakarya Muharebesi’ gafı sosyal medyada yankı buldu #2

    Kılıçdaroğlu’nun ‘Sakarya Muharebesi’ gafı sosyal medyada yankı buldu #3


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