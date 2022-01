Kılıçla saldırıya uğradı! Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi? Burak Çelik'in akıbeti...

Kuruluş Osman'ın 78. bölümünde; Göktuğ karakteri, Osman Bey'in gözünün önünde kılıçla saldırıya uğradı ve kanlar içinde kaldı. Peki Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi? Burak Çelik diziden ayrılacak mı?

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 2 haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle döndü.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 78. bölümünde; İlhanlı Hükümdarı Geyhatu Han, Kayı'nın sadık alplerinden olan Göktuğ'u, Osman Bey'in gözünün önünde kılıçla yaraladı ve Göktuğ, kanlar içinde kaldı.

Öte yandan yeni bölüme, Selçuklu Veziri Alemşah, Geyhatu ve Tekfur Aya Nikola'nın iş birliğiyle Osman Bey, idam etmeye çalışması damga vurdu.

Peki Kuruluş Osman Göktuğ ölecek mi? Burak Çelik Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN GÖKTUĞ ÖLDÜ MÜ? BURAK ÇELİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kuruluş Osman'ın 19 Ocak akşamı ekranlara gelen 78. son bölümünde; Göktuğ, kılıçla saldırıya uğradı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı iddia ediliyor.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birinci olan Burak Çelik, Hande Yener'in ''Kraliçe'' ve ''Hasta'' isimli şarkılarının klibinde yer aldı.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan ''Karagül'' isimli dizide canlandırdığı Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Çelik, ardından Star TV ekranlarında yayınlanan ''Sevgili Geçmiş'' dizisinde Mahir karakterine hayat verdi.

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran oyuncu, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Yengeç burcudur.

BURAK ÇELİK'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR