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    Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı mı?Hayranlarını sevindiren haber geldi..

    Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 00:00
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    Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı mı?Hayranlarını sevindiren haber geldi..

    Killa Hakan ismiyle tanınan Rapçi Hakan Durmuş mart ayında yakalandığı korona virüsten sonra iyileşememişti.Bağışıklık sisteminin çökmesinden dolayı yoğun bakıma kaldırılan Killa Hakan yaklaşık iki aydır yoğun bakım servisinde yatıyordu.

    Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı mı?Hayranlarını sevindiren haber geldi.. #1

    Bugün alınan bilgiye göre Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal servise alındığı açıklandı.

    Killa Hakan'ın hayranları sosyal medyada bu haberi sevinçle karşıladı.


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