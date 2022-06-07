Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl, neyi var? Hastalığı ortaya çıktı...

Türkçe rapin sevilen usta ismi Killa Hakan, günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Dinleyicileri ise "Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl" sorusuna yanıt arıyor. İşte son açıklamalar...

"Killa Hakan" adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Durumu ağırlaşan Killa Hakan, hastaneye kaldırıldı ve ardından yoğun bakıma alındı.

49 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu hakkında Rapçi Massaka ve Ceza'dan açıklama geldi.

Sevenleri, "Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl", "Killa Hakan neden yoğun bakımda", "Killa Hakan'ın hastalığı ne" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Killa Hakan'ın son durumu...

"İyileşiyorum" demişti

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"





Komaya girdi

Massaka, "Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." mesajını paylaşmıştı.

Rapçi Massaka, Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle açıkladı:

"Herkese selam arkadaşlar. Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun."





Ceza'nın paylaşımı

Sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yapan Ceza "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

Killa Hakan'ın hastalığı nedir

Killa Hakan’ın, geçirdiği bir ameliyat sonrası Berlin’deki bir hastanede suni komada tutulduğu belirtildi.

Uzun süredir akciğer ve gırtlak hastalığı çeken ‘Killa Hakan’, geçen yıl da akciğer sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Gırtlağındaki hastalık nedeniyle stent takılan Killa Hakan’ın, stentinin değiştirilmesi için yeniden hastaneye yattığı ve ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan dolayı enfeksiyon kaptığı iddia edildi.