Kim Kardashian'dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı! 'Büyükannemin tavsiyesiydi'

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian yaptığı cinsel ilişki itirafı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian yine olay yaratacak bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Kim Kardashian katıldığı bir televizyon programında ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıkladı.

Kim Kardashian, Kardashian ve Jenner kardeşlerin hayatını konu alan TV programı The Kardashians'ın ekrana gelen son bölümünde çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Kim Kardashian sevgilisi Pete Davidson ile ilişkiye girdiği yeri açıklayınca sosyal medyada gündeme oturdu.

41 yaşındaki Kim Kardashian 4 çocuğunun babası Kanye West ile olan ilişkisini bitirdikten sonra 28 yaşındaki Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlamıştı.Kardashian bu ilişkisinide geçtiğimiz ay noktaladı.

Büyükannemin tavsiyesiydi

The Kardashians'ın son bölümünde konuşan Kim Kardashian cinsel ilişki itirafı ile adeta şok etkisi yarattı.

Kardashian yaptığı açıklamada "Pete'le geçen hafta sonu Beverly Hills Hotel'de kaldık ve şöminenin önünde saatlerce konuşarak vakit geçirdik." dedi.

Kardashian daha sonra "Büyükannem 'Şömine önünde ilişkiye girmediysen hayatını yaşamamış sayılırsın' derdi" diye anlattığı konuya."Böylece seni anarak şöminenin önünde ilişkiye girmiş olduk" ifadelerini ekledi.