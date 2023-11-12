Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler kimdir? 5 milyonluk soruyu bildi mi, kazandı mı? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırarak tarihe geçen yarışmacı Eyüp İşer, merak konusu oldu. Peki, Eyüp İşler kimdir? 5 milyonluk soruyu bildi mi? 5 milyon TL kazandı mı? İşte tüm detaylar...

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de bu gece tarihi anlar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarıyla sunduğu yarışmada bu gece 5 milyon TL’lik soru ilk kez açıldı.

5 milyonluk soruyu açtıran yarışmacı Eyüp İşler, başarısıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

5 milyonluk soruda, "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikinicisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusu soruldu.

5 milyonluk sorunun cevabı merak konusu olurken, yarışmacının 5 milyonluk soruyu doğru cevaplayıp cevaplamadığı da araştırılmaya başladı.

Peki, Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler kimdir? Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu bildi mi?

Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu bildi mi?

Yarışmacı Eyüp İşler 5 milyon TL değerindeki soruya Tokat cevabını verdi.

Ancak sorunun cevabı Çorum olacaktı. Yarışmacı 50 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Eyüp İşler kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünde öğrenim gören başarılı genç yarışmacı Eyüp İşler, eğitim hayatında elde ettiği başarıları ve renkli hobilerini paylaştı. İki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme geçiş yapan İşler, sporun hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.