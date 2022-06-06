Kim Milyoner Olmak İster sayesinde evlendi

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Bahar Biçer, programda yarışan bir yarışmacıyı Freddie Mercury'e benzetti. Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde evlendiklerini açıkladı.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne, Bahar Biçer adlı yarışmacı evlilik hikayesiyle damga vurdu.

Freddie Mercury'e benzetti

Bahar Biçer, evde ailesiyle birlikte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını izlerken bir yarışmacının ilgisini çektiğini söyledi.

Biçer, yarışmacıyı dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzettiğini ve çok beğendiğini belirtti.

Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı.

''Sosyal medya aracılığıyla ulaştım''

Freddie Mercury hayranlığı olduğunu söyleyen Biçer, yarışan kişiyi Mercury'e benzettiğini belirterek ''Eşimi gördüm beğendim, O sırada da babaannemin içine doğmuş olacak ki 'seni buna verdim gitti' dedi. Sen öyle dediysen tamam. 'Ben gidiyorum' dedim o zaman. Sosyal medya aracılığıyla eşime ulaştım. Tanıştık bir ay içerisinde evlendik. Bir de 10 aylığında bebeklerim var. İki sene önce oldu bu olay.'' dedi.

"Tanışmamızın 33'üncü gününde evlendik"

Bahar Biçer'in eşi ise, programın kendileri için çok hayırlı bir etkisi olduğunu söyleyerek ''Yarışmadan ödül aldık ama yarışma vasıtasıyla eşimi tanımış oldum. Tanışmamızın 33'üncü gününde evliliğimiz oldu. Sahte hesap olduğu için bende ilgi uyandırdı. Sohbete devam ettik. Bu program yuva yapmış oldu, bir hayra vesile oldu. Çok güzel oldu bizim açımızdan.'' diye konuştu.

Hikayeyi şaşkınlıkla dinleyen Kenan İmirzalıoğlu, böyle bir olaya ilk defa şahit olduklarını söyledi.

Aile için iyi dileklerde bulunan İmirzalıoğlu, ''Çok güzel, mutluluğunuz daimi olsun. Milyoner'de gerçekten birçok anlara duygulara şahit olduk ama böyle bir olaya ilk defa şahit oluyoruz. Fakat bu program şimdi bir aile kurdu. Sağlıklar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.