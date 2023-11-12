Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk! İşte 5 milyonluk soru ve cevabı… Bu gece Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk yaşandı. Yarışmacı Eyüp İşler, ilk kez 5 milyonluk soruyu açtırdı. İşte 5 milyonluk soru ve cevabı…

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ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu gece unutulmaz anlara sahne oldu.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda, katılımcı Eyüp İşler tarihi bir başarı elde etti.

Eyüp İşler, baraj sorularını geçerek 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

1 milyon TL’lik soruda, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusu soruldu.

Yarışmacı “Karpuz dilimi” yanıtını vererek 5 milyon TL’lik soruyu açtırdı. İşte 5 milyon TL değerindeki soru ve cevabı…

İlk kez 5 milyonluk soru açıldı!

Yarışma tarihi boyunca ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı.

5 milyonluk soruda, "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikinicisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusu soruldu.

İzleyicilerin gözü 5 milyon TL değerindeki bu sorunun cevabına çevrildi.

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Cevabı açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.