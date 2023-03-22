Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katıldı! Çocuklar için verdiği sözü tuttu Özel Eğitim Öğretmeni "Kim milyoner olmak İster?" yarışmasına katılarak yarışmadan kazandığı 50 bin lira ile özel eğitim gören öğrencilerine harcama sözünü tutarak birlikte farklı bir gün yaşadı.

Vatandaşları ekrana bağlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Özel eğitim öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Ümmühan Keyif Koç, yarışmacı olarak katıldı.

Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun hayranı olduğunu belirten Koç, kardeşinin kendisinin adına yarışmaya başvurduğunu ifade etti.

Katıldığı yarışmada ikinci barajı da aşan Koç'a, sunucu Kenan İmirzalıoğlu "Buradan baktığımda bile bir hedefinizin olduğunu görüyorum. Hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"Ödülü öğrencilerimle paylaşmak istiyorum"

Koç, "gönül ister ki bir milyona ulaşmak. Hedefim yok ama olursa kazandığım ödülü öğrencilerimle paylaşmak istiyorum" cevabını vermişti.

Sözünü tuttu

Yarışmadan 50 bin lira kazanan Koç, kazandığı parayla 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu, otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencileri için bir organizasyon düzenleyerek unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.

Yarışmada kazandığı ödülle özel öğrencilerinin eğitimine destek vereceğini ve özel bir etkinlik yaparak eğlendirmek istediğini söyleyen Koç, yarışma sonrası verdiği sözü tuttu.

"Burada güzel bir gün geçirdik"

Ümmühan Koç, yarışmadan kazandığı parayla özel öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşatırken şöyle dedi:

Kenan bey ‘Hedefiniz nedir?’ diye sordu.



Ben özel çocuk annesiyim ve özel çocuk öğretmeniyim, kazandığım ödülü öğrencilerim için harcamak istiyorum dedim.



Hem eğitimlerine hem de etkinlik anlamında 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bütün özel çocuklarımı topladım. Burada güzel bir gün geçirdik.

"50 bin lira ödül kazandım"

milyoner olmak ister? yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu hayranı olduğunu söyleyen Ümmühan Koç şöyle dedi:

Ben sıkı bir Kenan İmirzalıoğlu hayranıyım. Zaten bunu yarışmada da söyledim. Birgün yine yarışmayı izlerken kız kardeşime ‘artık bu yarışmaya katılmam lazım’ dedim. O gün kız kardeşim başvuruyu yapmış ve kendimi yarışmada buldum. 50 bin lira ödül kazandım. Benim için güzel bir anı oldu.

"Lütfen bizi farklı görmeyin"

Otizmli özel bir çocuk annesi olduğunu belirten Koç şu şekilde konuştu: