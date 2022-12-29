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    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! EFSANE İSİMLER...

    Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü konuklar yarışma koltuğunda yer alacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 15:08
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    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! EFSANE İSİMLER...

    Yılbaşı gecesi, televizyon ekranları oldukça hareketli...

    Birbirinden özel programlar ve konukların yer alacağı 31 Aralık akşamı, reyting savaşları iyice kızışacak.

    'Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00'da ATV'de izleyicileriyle buluşacak.

    Programda kazanılan ödüller ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlanacak.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Milyoner'in yılbaşı özel konukları da belli oldu. Peki Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta, konukları kimler? İşte yıldızlar geçidi...

    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları

    Milyoner'in yılbaşı özel bölümünün ilk konuğu ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar olacak. Hem yeni şarkısını seslendirecek hem de zorlu soruları cevaplamaya çalışacak.

    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! EFSANE İSİMLER... #1

    Rapçi Sefo'da yarışmacı koltuğuna oturacak. Çıkış yaptığı ''Bilmem mi'' şarkısıyla bölüme damgasını vuracak.

    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! EFSANE İSİMLER... #2

    'Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinin başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'da yarışacak.

    Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları! EFSANE İSİMLER... #3


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