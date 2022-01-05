Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanmıştı! Milyoner Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanmıştı! Milyoner Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner İster'de 1 milyon kazanarak adını duyuran Arda Ayten, sosyal medya hesabından yaptığı aşk yorumuyla gündeme geldi. Ayten, bakın şimdi neler yapıyormuş...

Milyoner Arda Ayten, 2019 yılında sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı.

Arda Ayten'in cevapladığı ''On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?'' sorusu, genç yarışmacıya 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandırmıştı.

'TOPRAK' CEVABI 1 MİLYON TL KAZANDIRDI

Şıklarda; Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimeleri bulunuyordu. Arda Ayten, saatlerce düşündüğü cevabı teyit etmek adına İstiklal Marşı'nı baştan sona okudu ve sonunda doğru cevap olan 'Toprak' yanıtını vermişti.

Arda Ayten, büyük ödülle ne yapmak istediğini şu cümlelerle ifade etmişti:

''Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamayacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım.''





AŞK YORUMUYLA GÜNDEME GELDİ

1 milyon TL'nin sahibi olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Milyoner Arda Ayten, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Ayten, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı aşk yorumuyla gündeme geldi.

''EN ÖNEMLİSİ ADIMLARIN UYUMU''

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Arda Ayten, ''Aşkı anlayıp sonra mı yaşamak, sonra yaşarken mi anlamak?'' sorusuna, ''Bence önce fikirler geliştirmek, ardından deneyimlenmek, hatalar yapmak, öğrenmek ve neticede sonunda seçtiğin o sayfada daha hünerli ellerle yazmak.'' şeklinde yanıt verdi.

''Hayatında hiç aşık oldun mu?'' sorusuna ''Evet'' yanıtını veren Arda Ayten, ''Sence ilk adımı kadın mı atmalı?'' sorusunu ise ''Kadın yahut erkek, bence bir farkı yok. Bir baloda dansa davet etmek gibi bir şey. Bence en önemlisi adımların uyumu'' sözleriyle cevapladı.

MİLYONER ARDA AYTEN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, pandemi döneminin başlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz çekiliyordu. O dönemde, yarışmacılara 'Seyirci jokeri' yerine 'Uzman jokeri' hakkı tanınmıştı.

Yarışmada 'uzman joker' olarak yer alan Milyoner Arda Ayten, şimdilerde hayatını eğitime adamış durumda.

Gününün büyük bir kısmını kitap okuyarak geçiren Arda Ayten, incelediği eserlerde dikkat çeken detayları takipçileriyle paylaşıyor.