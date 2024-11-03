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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Duhan Başar Ahmedoğlu, isimli genç, 1 milyon TL değerinde soruyu açtırarak heyecanı doruğa taşıdı..