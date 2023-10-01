Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak İster'de Ahmet Talha Dağlı kazandı mı? Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Programda büyük ödül miktarı 5 milyon TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda Rabia Birsen Güvercin 1 milyon lira kazanmıştı. Şimdi ise başka bir yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırmayı başardı.

ensonhaber.com Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Para ödülünün yenilenmesiyle büyük ödül miktarının 5 milyon TL'ye ulaştığı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda final sorusunu açtıran ve doğru cevabı vererek 1 milyon liranın sahibi olan Rabia Birsen Güvercin'in ardından bir yarışmacı daha 1 milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Ahmet Talha Dağlı isimli yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu açtırmayı başaran 7. yarışmacı oldu. Geçen hafta 500 bin TL değerindeki soruya doğru cevap vererek yoluna devam eden Ahmet Talha Dağlı, bugün 1 milyon liralık soruyu açtıracak. Ahmet Talha Dağlı bu akşam açılacak 1 milyon TL'lik soruya doğru yanıt verirse, 5 milyon liralık büyük ödül için final sorusunu açtırmaya hak kazanacak.