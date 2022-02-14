Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı! Urfalı Hikmet o parayla bakın ne yapmış

Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı! Urfalı Hikmet o parayla bakın ne yapmış

Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin lira kazanmıştı. Yarışmadan sonra memleketi Şanlıurfa'ya dönen Karakurt, kazandığı parayla bakın ne yaptı.

Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, 2020 yılında sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştı.

Başarılı performansı ve sempatik tavrıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan ve sosyal medyada da gündem olan Şanlıurfalı Hikmet, 60 bin liralık soruyu kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söylemişti.

250 bin liralık soruya kadar gelen Karakurt, uzun süre düşündükten sonra çekilmeye karar vermiş ve 125 bin liralık ödülü almaya hak kazanmıştı.

Üniversiteli genç, kardeşi Halil'e verdiği sözü tutmuş ve ona tablet almıştı. Şanlıurfalı bir iş adamı ise Halil'in üniversite dahil tüm eğitim masraflarını karşılayarak kendisine ait kolejde okumasını sağlamıştı.

KARDEŞİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Yarışmaya ilk katıldığında herhangi bir hedefinin olmadığını söyleyen Karakurt'un hayatı, yarışmadan sonra değişti.

10. sınıfa giden kardeşi Halil'in artık kolejde okuduğunu anlatan Hikmet, şimdi de elektrikçi olan kardeşi Kadir Karakurt için Eyyübiye ilçesinde elektrikçi dükkanı açtı.

125 BİN TL'Yİ NE YAPTIĞINI ANLATTI

22 yaşındaki Hikmet Karakurt, daha önce mevsimlik işçilik yapan ailesinin artık dışarı gitmediğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Hikmet, "Yarışmada 125 bin TL kazanmıştık, bu paranın 80 bin TL'sini iş yeri için kullandık. Geri kalanını ise eğitim masraflarımız için ayırdık, 40 bin TL de dükkân için borçlandık." dedi.

"Yarışma bizim hayatımızı değiştirdi" diyen Hikmet, 8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşinin okuduğunu anlattı.

Sabah'ın haberine göre; Hikmet Karakurt, "Kız kardeşim Feride bu sene Harran Üniversitesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Ben ise Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2. sınıfta okuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkeme layıkıyla hizmet eden başarılı bir elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum." dedi.