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    Kim Milyoner Olmak İster'de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı

    ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, Ürdün'de seyahat ettiği sırada mafya tarafından kaçırıldığını söyledi. Yarışmacı anlattıklarıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 09:08
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    Kim Milyoner Olmak İster'de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmayı anlattıklarıyla şaşkına çevirdi.

    18 yaşından beri dünyayı gezen 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları yarışmaya Hatay'dan katıldı. 67 farklı ülkeyi seyahat eden Cumali, seyahat anılarından oluşan 2 kitap yazdı.

    Otellerde çalışırken yabancı insanlardan etkilenen Cumali, seyahat yolculuğunun bu şekilde başladığını dile getirdi.

    Ürdün'de uyuşturucu mafyasının aracına bindi

    Cumali, 19 yaşında ailesine Şam Üniversitesi'nde Arkeolojiyle ilgili bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktı.

    3 aylık bir seyahat planı yapan Cumali, otostop yaparak yolculuk yapmayı düşündü. Lübnan'dan çıkıp Ürdün'e geçtiği sırada bir uyuşturucu mafyasının aracına bindiğini söyledi.

    6 aydır polis ekiplerinin bu mafyayla ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını belirten Cumali, operasyonda gözaltına alındığını anlattı. 2 gün boyunca nezarethanede kalan Cumali'nin başına gelenler serbest bırakılınca da bitmedi.

    Bu sefer de mafya üyeleri kaçırdı

    Polislerin serbest bırakmasının ardından bu sefer de mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını anlattı. Cumali kaçırıldığı süreçte sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi. Polisler tarafından kurtarılan Cumali, olaydan sonra Mısır'a gittiğini söyledi.

    Yarışmacının başından geçenleri duyan Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı. Kenan İmirzalıoğlu zaman zaman gülerken zaman zaman da şaşkınlığını gizleyemedi.

    Kim Milyoner Olmak İster de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı #1

    100 bin liralık soruya kadar geldi

    Yarışmada iyi bir performans sergileyen Cumali, 100 bin TL'lik soruya geldi. Yarışmacı "İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?" sorusu karşısına uzun süre düşündü.

    Çekilme kararı alan Cumali, devam etseydi 13 yanıtını vereceğini söyledi. Sorunun doğru yanıtı 17 şıkkı çıkınca yarışmacı üzüldü. Cumali, 50 bin TL alarak yarışmada veda etti.

    Kim Milyoner Olmak İster de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı #2

    Kim Milyoner Olmak İster de anlattıklarıyla şaşırtan yarışmacı #3


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