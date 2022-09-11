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    Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

    ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı evlenme teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 09:05
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    Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde güzel anlar yaşandı.

    Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalışan Erol Yılmaz adlı yarışmacı sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

    Kullandığı telefon jokerinde sevgilisinin babasını aradı

    4. soruya gelmeyi hak kazanan yarışmacı, 'Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?' sorusunda telefon joker hakkını kullandı.

    Sevgilisi Damla Hanım'ın babasından yana joker hakkını kullanan Erol Yılmaz, önce babasından isteyerek daha sonra Damla Hanım'a evlenme teklifinde bulundu.

    Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

    En büyük ödülüyle yarışmadan ayrıldı

    Büyük bir şaşkınlıkla karşılaşan Damla Hanım 'Evet' diyerek coşkulu anlara neden oldu.

    5. soruda yarışmadan çekilen Erol Yılmaz adlı yarışmacı en büyük ödülünü alarak alkışlarla yarışmadan uğurlandı.

    Kim Milyoner Olmak İster de evlilik teklifi #1

    Kim Milyoner Olmak İster de evlilik teklifi #2


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