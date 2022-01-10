Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçelileri kızdıran soru! Sosyal medya ayağa kalktı

Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçelileri kızdıran soru! Sosyal medya ayağa kalktı

Kim Milyoner Olmak İster'de, Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarının arasında geçen bir konuşma, soru olarak soruldu. Fenerbahçe taraftarlarını çılgına çeviren soru, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de, bir yarışmacıya sorulan Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesine gönderme yapan soru büyük ses getirdi

Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettiren soru, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

3 BİN TL'LİK FUTBOL SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan yarışmacı Öznur Özdemir'in 2 bin TL'lik baraj sorusunu aştıktan sonra karşısına gelen 3 bin TL'lik sorunun konusu, futbol oldu.

Öznür Özdemir'e, "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu soruldu.

Yarışmacı Öznur Özdemir; Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte ve Pendikspor şıklarının yer aldığı soruya 'B-Fenerbahçe' cevabını verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, doğru cevabın "Fenerbahçe" olduğu soruya isyan etti.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla, '#FenerbahçeDüşmanıATV' etiketini kısa sürede gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE’DEN TEPKİ

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ise programın ardından, ''Bir yarışma programında kulübümüzün isminin ''alaycı ve aşağılayıcı'' bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır.'' açıklamasını yaptı.

"SİZİ FENERBAHÇELİ HATIRLIYORUM"

Bu sırada Öznür Özdemir ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında da ilginç bir diyalog yaşandı.

Özdemir, Galatasaraylı olduğu bilinen İmirzalıoğlu'na, "Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış." dedi.

Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Benim takım UEFA Kupası'nı alan. Aynı zamanda da altı yiyen. Yanlış hatırlamışsınız." cevabını verdi.