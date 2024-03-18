ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine heyecanlı anlara sahne oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan programda son olarak yarışmaya katılan genç isim Berk Göktaş, verdiği yanıtlarla 1 milyon TL'lik ödüle ulaşmayı başardı.
Göktaş'a, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu.
1 milyon TL'lik soruyu buldu: Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden
1 milyon TL'lik soruya da "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Göktaş, önümüzdeki hafta 5 milyon TL'lik büyük ödülle karşımıza çıkacak.
Öte yandan yarışmacı 'Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.
Kenan İmirzalıoğlu: Tüylerim diken diken oldu
Berk Göktaş'ı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu ise, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.
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