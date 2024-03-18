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Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar: 1 milyon TL'lik soruyu bildi

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar: 1 milyon TL'lik soruyu bildi Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş isimli yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı ve 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. O anlarda sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun bile heyecanlandığı görüldü. Nefeslerin tutulduğu yarışmada 5 milyonluk soru gelecek hafta belli olacak.