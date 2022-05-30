Kim Milyoner Olmak İster'de lise öğrencisi, 400 bin TL'lik soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de lise öğrencisi, 400 bin TL'lik soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi. Lise öğrencisi genç yarışmacı, 1 Milyonluk son soruyu görmeye çok yaklaştı.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne, 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer adlı yarışmacı damga vurdu.

Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacı, performansıyla kendisine hayran bıraktı.

1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya çok yaklaştı

Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybaba Esmer, 1 Milyonluk son soruyu görmeye çok yaklaştı.

10 soruya doğru yanıt veren Esmer, 400.000 TL değerindeki 11. soruyu açtırma başarısını yakaladı.

Kenan İmirzalıoğlu için de bir ilk oldu

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da bir ilki yaşadı ve 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala Esmer için sordu.

400 bin TL değerindeki soru, ''16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?'' oldu.

Şıklarda ise sırasıyla Mısır, Yulaf, Susam, Ay çekirdeği yanıtları yer aldı.

Ay çekirdeği cevabını verince elendi

İdil Aybala Esmer, doğru cevabın ''Mısır'' olduğu soruya ''Ay çekirdeği'' cevabını verdi.

A ile D şıkkı arasında kararsız kalmasına rağmen yanlış şıkkı seçen Esmer, yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler, başarılı genç Aybala Esmer'in performansını alkışladı.