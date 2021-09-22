Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülleri değişti! İşte Milyoner'in yeni para ağacı

Kim Milyoner Olmak İster'de para ödülleri değişti! İşte Milyoner'in yeni para ağacı

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda büyük bir değişikliğe gidildi. Sevilen yarışmanın para ağacı yenilendi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon heyecanı başlıyor.

24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu sezon para ödülü konusunda büyük bir değişikliğe gitti.

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen yarışma programının yeni sezonunda para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı.

11 SORUNUN PARA DEĞERİ ARTTI

En yüksek para ödülünün yine 1 milyon TL olduğu yarışma programında, diğer 11 soruların para değerleri yükseldi.

Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar, 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek. İşte yarışmadaki yeni para ağacı...