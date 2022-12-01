Kim Milyoner Olmak İster'de sakız skandalı

Kim Milyoner Olmak İster'de sakız skandalı

Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Alper Biçer'in sakız çiğnediğini gören Kenan İmirzalıoğlu, şaşkınlıkla durumu anlamaya çalışarak tepki gösterdi.

Ekranların merakla izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster, bu kez bambaşka bir olayı ile gündeme geldi.

Programa katılan 19 yaşındaki Alper Duran Biçer'in ilginç hareketi, programa damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun, yarışmacı ile sohbet ederken bir detay dikkatini çekti.

Canlı yayında sakız çiğnedi

İmirzalıoğlu'nun "Ağızında bir şey mi var?" sorusunu yönelttiği Biçer, "Evet, sakız." dedi.

Cevap karşısında ne yapacağını şaşıran İmirzalıoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi.

Sınavlara girerken de stresini azaltmak için sakız çiğnediğini söyleyen Biçer'e yanıt veren İmirzalıoğlu, “Sınavlara tabii daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var.” dedi.

Yarışmacı ise İmirzalioğlu’na “Onların da stresini alır belki.” diyerek yanıt verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de sakız skandalı VİDEO