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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Stüdyoyu terk etti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Stüdyoyu terk etti Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yağmur Ateş, yarışma sırasında çıkardığı ilginç sesler ve hareketleriyle geceye damga vurdu. Yanlış cevabı vermesinin ardından da programı hemen terk eden yarışmacının o anları gündem oldu.