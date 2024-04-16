Uzun yıllardır takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar geceye damga vurdu.
ATV ekranlarına gelen ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği yarışmada, Yağmur Ateş cevaplarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.
İlginç hareketleri gündem oldu
Çıkardığı değişik seslerle ve değişik hareketleriyle dikkat çeken Ateş, İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı.
Ardından yarışmada ilerleyen Ateş, bir soruda yarı yarıya joker hakkını kullandı.
Yanlış cevabı verince yarışmayı terk etti
Ateş, iki şık elenince kalan seçenekler arasından yanlış olan cevabı vererek yarışmadan elendi.
İlk olarak elenmeyi tebessümle karşılayan yarışmacı, "Teşekkür ederim." diyerek stüdyoyu terk etti.
Yarışmaya damga vurdu
Bu sırada Kenan İmirzalıoğlu, "Hemen gidiyor musun?" dese de Ateş, ilginç hareketlerine devam etti.
O anlar sosyal medyaya damga vurdu.
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