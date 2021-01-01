Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan şakırıcı Serdar Ortaç, karşısına çıkan tarih sorusunda zorlanınca geri çekildi.

ATV ekrenlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programının konuğu, şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

TARİH SORUSU, SERDAR ORTAÇ'I ZORLADI

Serdar Ortaç, 125 bin liralık tarih sorusunda zorlanınca, yarışmadan çekildi.

Soru şuydu:

Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?

A: 2. Ahmed, 1. Ahmed'in torunudur

B: 2. Mahmud, 1. Mahmud'un torunudur

C: 2. Mehmed, 1. Mehmed'in torunudur

D: 2. Selim, 1. Selim'in torunudur

Doğru cevap B şıkkıydı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu-Video