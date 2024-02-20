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Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bildi: Hocalarına selam gönderdi

Kim Milyoner Olmak İster'de soruyu bildi: Hocalarına selam gönderdi Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yusuf İpek, yöneltilen soruya "Çakal ve çakal" cevabını vererek 300 bin lira kazandı. Yarışmacı Yusuf İpek, "Hocalarım, 'Bu bilgiler bir gün Kim Milyoner Olmak İster?'e katılırsanız işinize yarar' demişti. Haklı çıktılar" dedi.