Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının zorlandığı soru izleyicileri şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının zorlandığı soru izleyicileri şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster programında sorunun içinde yer alan cevabı bilemeyen yarışmacı, seyircileri şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son olarak programa katılan Tuğba isimli yarışmacı, kendisine yöneltilen 2 bin TL değerindeki soruda yer alan yanıtı veremeyince dikkat çekti.

Yarışmacıya 2 bin TL değerinde, "Don Kişot hangi romanın baş karakteridir?" sorusu soruldu.

Joker hakkını kullandığı soruyla şaşırttı

Yarışmacı bu soruda seyirci jokerini kullandı.

Seyircilerin yüzde 90'ı Don Kişot yanıtını verdi.

Seyircilerin oyuyla B seçeneğinde yer alan Don Kişot yanıtını veren yarışmacı, "Çok basit bir soruydu ama buradaki heyecan bambaşka. Çok değişik bir duygu ama çok mutluyum." dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının zorlandığı soru izleyicileri şaşırttı ViDEO

"Çok basit soru ama buradaki heyecan bambaşka"

Yarışmacının bu sözleri üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Mutluluğunu hiç bozmayalım ama cevabı şıklarda çok net olan hatta aynı şekilde olan Don Kişot'un baş karakteri..." ifadelerini kullandı.

"O an dondum kaldım çok heyecanlıyım şu anda." diyen yarışmacı, "Okuduğum soruyu biliyorum, gözümün önünde ama sanki başka bir soru vardı." diye devam etti.

"Bilmesen de gözünün önünde"

Bu sözler üzerine İmirzalıoğlu ise, "Bilmesen de gözünün önünde." diye yanıt verdi.

Yarışmacı, 7 bin 500 TL ile 'Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı.