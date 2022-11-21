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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru

Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya sorulan "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.