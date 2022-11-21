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- Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya sorulan "Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 08:49
- Güncelleme : 21.11.2022 - 09:15
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı yine izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Programa katılan Dilara Tayfun, 5 bin TL değerindeki dördüncü soruya kadar ulaştı.
'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?'
Yarışmacının karşısına, 'Beşi beş kuruştan beş yumurta kaç kuruş eder?' sorusu çıktı.
Yarışmacı soruya 25 yanıtını verince sosyal medyada gündem oldu.
Yarışmacı şaşkına döndü: 2 bin lirayla ayrıldı
Kenan İmirzalıoğlu ise sorunun içinde bulunan yanıtı (5), tane tane elleriyle göstererek anlattı.
Yarışmacı, yarışmadan 2 bin TL alarak ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı şaşırtan soru ViDEO