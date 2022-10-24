200 bin liralık tarih sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İşte o soru..

200 bin liralık tarih sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İşte o soru..

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan tarih sorusu sosyal medyada gündeme oturdu. İşte 200 bin lira değerindeki o soru..

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Her bölümde farklı sorularla gündeme gelen programın dün akşam yayınlanan bölümünde sorulan bir soru sosyal medyada gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışan 22 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Tan Çetiner 200 bin liralık tarih sorusunda büyük şaşkınlık yaşadı.

Sorulan sorunun cevabını uzun süre düşünen Tan Çetiner risk alarak sorulan soruya cevap vermeyi tercih etti.

İşte herkesin merak ettiği o soru ve cevabı..

Soru;

Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir?

A) Timur

B) Alparslan

C) Selahaddin Eyyubi

D) Cengiz Han

Doğru Cevap : B şıkkı

Yarışmacı uzun süre düşündükten sonra C şıkkında karar kıldı ve cevabını verdi. Ancak doğru cevap B şıkkı çıktı. Yarışmadan çekilmek yerine 200 bin liralık soruya cevap veren Tan Çetiner yarışmadan 30 bin liralık ödül ile ayrıldı..