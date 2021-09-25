Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İlk soruda elendi, Kenan İmirzalıoğlu sözünü esirgemedi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İlk soruda elendi, Kenan İmirzalıoğlu sözünü esirgemedi

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmaya ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler damga vurdu.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen yarışma programı ''Kim Milyoner Olmak İster?'' dün akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Yeni sezonunu yenilenen para ağacıyla açan yarışmanın son bölümünde, yine yarışmacıyı ve seyircileri şaşırtan sorular geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki yarışmacılarından biri olan Murat Serkan Besler ise verdiği cevapla geceye damgasını vurdu.

Ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda şaşkınlık yaşadı. Yarışmacının ilk olarak karşısına, ''Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?'' sorusu çıktı.

İLK SORUDA ELENDİ

Soruya 'sıcak keşkül' cevabını veren yarışmacı, daha ilk soruda elendi. Stüdyodakiler cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşarken yarışmacı, hiçbir para ödülü alamadı.

''İNSAN BİLDİĞİ YERDEN ÇOK YANILIRMIŞ''

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya, ''İnsan bildiği yerden çok yanılırmış.'' diyerek bir nasihatte bulundu.

YENİ SEZONDA DAHA ÇOK PARA KAZANDIRACAK

Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmanın para ağacı yenilendi.

Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.