Kim Milyoner Olmak İster'e katılan editör gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan editör gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne editör Hürriyet Gürsel Tunalı'nın dil bilgisi sorusunu 2 jokerle bilmesi, izleyicileri şaşırttı.

ATV ekranlarının yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta 12 farklı soruyla izleyenlerin karşısına çıkıyor.

Her bir sorusuyla akıllarda yer edinen yarışma, izleyicilerin ilgisiyle karşılanıyor.

Yarışmanın son bölümüne katılan Hürriyet Gürsel Tunalı herkesi ekran başına kilitledi.

Kendine has karakteri ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken 62 yaşındaki Tunalı, yarışma esnasında çok heyecanlandı.

Yıllardır hem editör hem de yazar olan yarışmacı, "Hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda cevap vermekte zorlandı.

2 jokerle cevap verdi

Apayrı, Omuzomuza, İçiçe ve Dizdize seçenekleri arasında kararsız kalan Tunalı, ilk olarak yüzde 50 joker hakkını kullandı.

Apayrı ve Omuzomuza seçenekleri arasında da seçim yapamayan yarışmacı çareyi seyirciye sorma joker hakkında buldu.

Yüzde 76 Apayrı yanıtını gören Tunalı, seyircilere güvenerek A Şıkkı "Apayrı" yanıtını verdi.

Sosyal medyada eleştirildi

Doğru yanıtla rahat bir nefes alan yarışmacının o anları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Birçok kullanıcı editörlük yapan Tunalı'nın iki joker kullanmasına tepki göstererek "Dil bilgisi sorusunda bari yapmasaydın" tarzında yorumlarda bulundu.