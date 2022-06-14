Petrol
122.63
0.31%
Euro
18.0508
0.33%
Dolar
17.2598
-0.01%
Altın
1.013
0.47%
Borsa
251
0.00%
Bitcoin
394.411
-11.20%
BTXN Coin
8.90
8.40%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Kim Milyoner Olmak İster'e katılan editör gündem oldu

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne editör Hürriyet Gürsel Tunalı'nın dil bilgisi sorusunu 2 jokerle bilmesi, izleyicileri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kim Milyoner Olmak İster'e katılan editör gündem oldu

    ATV ekranlarının yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta 12 farklı soruyla izleyenlerin karşısına çıkıyor.

    Her bir sorusuyla akıllarda yer edinen yarışma, izleyicilerin ilgisiyle karşılanıyor.

    Yarışmanın son bölümüne katılan Hürriyet Gürsel Tunalı herkesi ekran başına kilitledi.

    Kendine has karakteri ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken 62 yaşındaki Tunalı, yarışma esnasında çok heyecanlandı.

    Yıllardır hem editör hem de yazar olan yarışmacı, "Hangisinin yazımı doğrudur?" sorusunda cevap vermekte zorlandı.

    2 jokerle cevap verdi

    Apayrı, Omuzomuza, İçiçe ve Dizdize seçenekleri arasında kararsız kalan Tunalı, ilk olarak yüzde 50 joker hakkını kullandı.

    Apayrı ve Omuzomuza seçenekleri arasında da seçim yapamayan yarışmacı çareyi seyirciye sorma joker hakkında buldu.

    Yüzde 76 Apayrı yanıtını gören Tunalı, seyircilere güvenerek A Şıkkı "Apayrı" yanıtını verdi.

    Kim Milyoner Olmak İster e katılan editör gündem oldu #1

    Sosyal medyada eleştirildi

    Doğru yanıtla rahat bir nefes alan yarışmacının o anları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Birçok kullanıcı editörlük yapan Tunalı'nın iki joker kullanmasına tepki göstererek "Dil bilgisi sorusunda bari yapmasaydın" tarzında yorumlarda bulundu.

    Kim Milyoner Olmak İster e katılan editör gündem oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Erzurumlu girişimci, atıl topraklara 16 bin ceviz fidanı dikti
    Yaşam

    Erzurumlu girişimci, atıl topraklara 16 bin ceviz fidanı dikti

    YÖK Başkanı Özvar: Yakın zamanda öğrenci affı TBMM'nin gündemde
    Eğitim

    YÖK Başkanı Özvar: Yakın zamanda öğrenci affı TBMM'nin gündemde

    Görüş Bildir