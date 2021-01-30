Kımızı Oda Boncuk öldü mü? Boncuk'a gerçekte ne oldu? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı?

Kımızı Oda Boncuk öldü mü? Boncuk'a gerçekte ne oldu? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı?

TV8'in Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri büyük ilgi görüyor. Şizofreni hastası olduğu bilinen Boncuk bu bölümde hem doktoru hem de izleyenleri hüzünlendirdi. Peki, Boncuk öldü mü?

TV8'in en çok izlenen dizisi Kırmızı Oda'da Boncuk'un son bölümdeki hali herkesi meraklandırdı.

Baş rolünde Binnur Kaya'yı gördüğümüz Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni ve ünlü oyuncuları konuk etmektedir. Her hafta farklı bir psikolojik rahatsızlığı konu alan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri büyük ilgi görüyor.

Başta gerçekte var olmayan dedeler, dervişleri gören ve daha sonra da hayali bir karakter olan Can'ı yaratıp ona aşık olan Boncuk son bölümde herkesi derinden yaraladı! Peki, Kımızı Oda Boncuk öldü mü, Boncuk'a gerçekte ne oldu? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda Boncuk gerçek hikayesi nedir?

BONCUK ÖLDÜ MÜ?

Son 2 bölümdür ilaçlarını kullanmayan Boncuk, eski haline geri döndü. Dedeler ve Can'ın geri dönmesiyle sanrıları görmeye devam eden Boncuk artık iyice kötüleşti.

Sadık'ın Hollanda'ya dönmesi ve ablasının ona kötü davranmasının ardından Boncuk artık bu hayata dayanamadı ve son bölümde intihar etti. Can'ın hayaliyle kendi canına kıyan Boncuk kamyonun ona çarpmasıyla herkesi hüzne boğdu!

KIRMIZI ODA BONCUK'UN GERÇEK HİKAYESİ NE?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında Boncuk karakteri Emine ismiyle anlatılan kişiden uyarlama olduğu düşünülür. Emine, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ve 3 çocuklu bir kadındır.

3 yıl öncesine kadar sıradan ve sonrasına kıyasla sakin bir hayat yaşayan Emine, kimsenin kendisini dinlememesinden ve anlamamasından şikayet etmektedir.

Sesler işittiğinden bahseden Emine, kendisini isteyen başkalarının çok olduğundan ve Boncuk gibi, onu başkasına vereceklerini sayıklar. Emine, Doktor Hanıma Hollanda'da yaşarken hiç arkadaşı olmadığından bahseder ve eşinin de ayı şekilde arkadaşı, dostu yoktur. Fakat seans burada biter, Doktor hanım Emine'ye ilaçlar verir ve 1 ay sonrası için randevulaşırlar. Fakat, Emine bir daha hiç seansa gelmez ya da kitapta bahsedilmez.

Boncuk, kitapta havada kalan Emine'nin hikayesinden uyarlamadır.