Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Ne zaman yayınlanacak? Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi, Netflix'te yayınlandı. 8 bölüm birden yayınlanan diziyi bir solukta bitirenler, yeni sezona göz atıyor. Peki, 2. sezon gelecek mi? Yeni sezon yayınlanacak mı, ne zaman? İşte Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin detayları...

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Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'te yayınlandı.

Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizi, 30 yaşındaki avukat Leyla'nın ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı iş arkadaşlarının hayatlarına odaklanıyor.

8 bölüm yayınlanan dizide anlatılan olaylar, 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve sonunda 'ilişme' başlıklarıyla işleniyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti konusu

Başarılı bir avukat olan Leyla Taylan, ihanetle biten ilk aşkının acısından uzun süre kurtulamaz.

Artık bu duruma bir son vermek isteyen Leyla, aradan geçen yılların ardından yeniden flört dünyasına adım atar. Bu sırada arkadaşı olan yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılık acısından kurtulup, "yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur.

Leyla’nın karşısında 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini narsist adama karşı en ateşli şekilde savunurken, o ateşle ortalık doz duman olur.

Oyuncu kadrosu

Serenay Sarıkaya - Leyla Taylan

Metin Akdülger - Ömer

Boran Kuzum - Feyyaz

Zeynep Tuğçe Bayat - Beliz

Bade İşçil - Tuba

Hakan Kurtaş - Cem

Ahmet Rıfat Sungar - Sarp

Gülcan Arslan - Defne

Sümeyra Koç - Nil

2. sezon bilgisi

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

Dizinin 1. sezonu değerlendirilerek 2. sezona dair karar verileceği öngörülüyor.