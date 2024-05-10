Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'te yayınlandı.
Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizi, 30 yaşındaki avukat Leyla'nın ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı iş arkadaşlarının hayatlarına odaklanıyor.
8 bölüm yayınlanan dizide anlatılan olaylar, 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve sonunda 'ilişme' başlıklarıyla işleniyor.
Kimler Geldi Kimler Geçti konusu
Başarılı bir avukat olan Leyla Taylan, ihanetle biten ilk aşkının acısından uzun süre kurtulamaz.
Artık bu duruma bir son vermek isteyen Leyla, aradan geçen yılların ardından yeniden flört dünyasına adım atar. Bu sırada arkadaşı olan yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılık acısından kurtulup, "yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur.
Leyla’nın karşısında 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan vardır. Leyla, müvekkilini narsist adama karşı en ateşli şekilde savunurken, o ateşle ortalık doz duman olur.
Oyuncu kadrosu
Serenay Sarıkaya - Leyla Taylan
Metin Akdülger - Ömer
Boran Kuzum - Feyyaz
Zeynep Tuğçe Bayat - Beliz
Bade İşçil - Tuba
Hakan Kurtaş - Cem
Ahmet Rıfat Sungar - Sarp
Gülcan Arslan - Defne
Sümeyra Koç - Nil
2. sezon bilgisi
Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.
Dizinin 1. sezonu değerlendirilerek 2. sezona dair karar verileceği öngörülüyor.