Petrol
78
-1.70%
Euro
19.5619
0.25%
Dolar
18.6393
0.02%
Altın
1.062
0.11%
Borsa
4966
-0.68%
Bitcoin
318.049
-0.78%
BTXN Coin
5.13
-0.96%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur'un yeni yarışmacıları!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla geri dönen yarışmada yer alacak isimler belli oldu. İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur'un yeni yarışmacıları!

    2017 yılında final yapan fenomen izdivaç şovu Kısmetse Olur, geri dönüyor...

    Televizyonlarda evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayın hayatına son veren Kısmetse Olur, 5 yıl sonra YouTube'da yayınlanacak.

    Öykü Serter'in sunumuyla 9 gelin ve 9 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışmasında kimler yer alacak belli oldu.

    12 Aralık Pazartesi saat 18:30'da ilk bölümü seyircilerle buluşacak olan yarışmada tanınan simalar da yer alıyor.

    Peki Kısmetse Olur kadın ve erkek yarışmacıları kimler? Kısmet Olur'da kimler var? İşte yarışmacı kadrosu...

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #1

    Zeyd Gümüştutan

    Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanındı.

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #2

    Aybüke Çangal

    TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınıyor.

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #3

    Yaren

    Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #4

    Cansel

    Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullandı.

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #5

    Erhan Saffar

    Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

    Diğer yarışmacılar

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #6

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #7

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #8

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #9

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #10

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #11

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #12

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #13

    Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur un yeni yarışmacıları! #14


    Şenol Güneş'in basın toplantısında eğlenceli anlar
    Futbol

    Şenol Güneş'in basın toplantısında eğlenceli anlar

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri
    Sağlık

    Ölümcül boğaz enfeksiyonu! Strep A bakterisi nedir, nasıl bulaşır? Strep A belirtileri

    Görüş Bildir