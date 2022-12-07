Kimler var kimler...İşte Kısmetse Olur'un yeni yarışmacıları!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla geri dönen yarışmada yer alacak isimler belli oldu. İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...

2017 yılında final yapan fenomen izdivaç şovu Kısmetse Olur, geri dönüyor...

Televizyonlarda evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayın hayatına son veren Kısmetse Olur, 5 yıl sonra YouTube'da yayınlanacak.

Öykü Serter'in sunumuyla 9 gelin ve 9 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışmasında kimler yer alacak belli oldu.

12 Aralık Pazartesi saat 18:30'da ilk bölümü seyircilerle buluşacak olan yarışmada tanınan simalar da yer alıyor.

Peki Kısmetse Olur kadın ve erkek yarışmacıları kimler? Kısmet Olur'da kimler var? İşte yarışmacı kadrosu...

Zeyd Gümüştutan

Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd Gümüştutan bir döneme damga vuran Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı aşk ile tanındı.

Aybüke Çangal

TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınıyor.

Yaren

Yeni sezon yarışmacılarından Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Cansel

Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullandı.

Erhan Saffar

Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

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