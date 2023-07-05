Kimse bilmiyordu! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Kemal Sunal bakın neden yokmuş... Yeşilçam’ın efsanesi haline gelen Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer almaması dikkat çekti. Peki sebebini biliyor muydunuz? İşte Kemal Sunal'ın bu filmde olmamasının sebebi!

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin yönetmenliğini usta oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet üstleniyor.

Filmin başrollerinde ise Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul, İlyas Salman gibi usta isimler yer alıyor.

Ancak serinin diğer filmlerinde İnek Şaban karakteriyle izleyicileri kahkahaya boğan usta oyuncu Kemal Sunal'ın bu filmde yer almaması dikkat çekiyor.

İzleyiciler Kemal Sunal'ın Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde olmamasının sebebini merak ediyor. İşte sebebi...

Bakın Kemal Sunal neden yok!

Kemal Sunal, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle aynı anda çekimi devam eden Tosun Paşa’da yer aldığı için bu filmde yer almadı.

Akil Hoca da Tosun Paşa kadrosunda idi Hababam Sınıfına da evet dedi ancak Tosun Paşada bir sahnede deveden düşüp hastanelik oldu ve ne yazık ki hastaneden çıkamadı.