Kimse bilmiyordu! Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladığı kardeşi güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Kimse bilmiyordu! Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladığı kardeşi güzelliğiyle parmak ısırtıyor...

Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Usta oyuncu Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasına damga vurmuş dört kadın oyuncudan biri olarak kabul ediliyor.

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, Kara Gözlüm, Dila Hanım, Sultan Gelin gibi birçok yapımda başrol oynayarak adını duyurdu.

Hem güzelliği hem de yeteneğiyle yıllarca adından söz ettiren Şoray, Yeşilçam'ın ''iri gözlü güzeli'' olarak da anıldı.

Sosyal medya hesanını oldukça aktif kullanan Şoray, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Anneler Günü paylaşımı

Instagram hesabında 656 bin takipçisi bulunan usta oyuncu Türkan Şoray, Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

Annesinin Anneler Günü'nü nostaljik bir kare ile kutlayan Şoray, paylaşımına ''Annemiz, hep bizimlesin... Anneler Gününüz Kutlu Olsun.'' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük beğeni toplarken paylaşımdaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir kız kardeşleri daha var

Türkan Şoray ve kendisi gibi ünlü kız kardeşi Nazan Şoray'ın neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı.

Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer dikkati çekti.

Türkan Şoray'ın adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i görenler çok şaşırdı.

Figen Çevik Gezer, Türkan Şoray'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi olarak biliniyor.