Kimse görmemiş olabilir! 70'lik Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti... Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy, abartılı kostümleri ve makyajı ile bütünleşen bir sanatçı oldu. Ersoy'un makyajsız halini merak edenler ise, o kareler karşısında bakakaldı. İşte sıfır makyaj Bülent Ersoy...

Türkiye'nin Diva lakaplı usta sanatçısı Bülent Ersoy, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Sahne kariyeri, cinsiyet kimliği, kusursuz sesi, özel hayatı ve servetiyle her daim magazinin merceği üzerinde olan Bülent Ersoy, şimdilerde 70 yaşında.

Son olarak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Bülent Ersoy, her zamanki gibi abartılı kostümü ve makyajıyla dikkatleri üzerine topladı.

Yıllara meydan okuyan marjinal tarzından ödün vermeyen Diva, seyircilerin merak konusu oldu.

Makyajsız hali ile neredeyse hiç basına gözükmeyen Bülent Ersoy'un doğal görüntüsü ortaya çıktı.

Sıfır makyaj Diva

Sade bir kıyafet ve sıfır makyajla görmek imkansız olan Bülent Ersoy'un o karesi herkesi şaşırttı.

Görenlerin tanımakta zorlandığı sanatçı, şoke etti.

İşte Bülent Ersoy'un doğal hali...